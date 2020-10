Post partita #LeccoCarrarese

Al termine di #LeccoCarrarese terminata con il risultato di 0-0, ecco le dichiarazioni di Mister Silvio Baldini:

“Un pareggio importante di fronte alla squadra del momento, la più in palla di tutte in queste prime partite davanti alla quale si è lottato su ogni pallone senza andare mai in confusione. La squadra ha stretto i denti ma e’ sempre stata in partita affrontando con personalita’ le difficolta’.

E’ positivo non aver subito goal, e’ aspetto importante che puo’ diventare addirittura ancora piu determinante se si continua di questo passo.

La porta inviolata e’ frutto non solo del lavoro di un reparto, piuttosto e’ un fattore d’insieme che denota una certa solidita’ ed una disponibilita’ del gruppo a non tirarsi indietro ragionando da squadra lottando con il cuore senza lesinare. Unica nota negativa, il brutto infortunio occorso a Rota, poiche’ si tratta della rottura di tibia e perone. Da domani, testa alla gara con la Pistoiese che deve essere affrontata al massimo per vincere”.