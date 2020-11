Linkem: come funziona e quanto costa l’esclusivo Fiorentina Pack

Arriva, dopo i precedenti accordi tra le due società, l’offerta Linkem Fiorentina Pack,

Facile spiegare il claim dellla promozione dedicata ai tifosi: “SPECIALE FIORENTINA: scopri l’esclusivo Fiorentina Pack per i veri tifosi viola in promo a 19.90€ al mese per i primi 12 mesi.”

Il pacchetto comprende



Connessione Internet LINKEM senza limiti e senza linea fissa

Merchandising esclusivo dell’ACF Fiorentina

Contenuti digitali esclusivi Fiorentina

Approfittando della promo Fiorentina Pack di Linkem si avrà un prezzo speciale di 19,90€ al mese per i primi 12 mesi, anziché 26,90€.

Riassumendo: si riceverà gratuitamente una sacca running viola con logo Joint Linkem/ACF, Sciarpa, Penna e Notebook dell’ACF Fiorentina.

Contenuti Esclusivi: una volta al mese si riceveranno dall’ACF Fiorentina contenuti video/foto, in esclusiva per i clienti Linkem Fiorentina Pack. Inoltre si avrà la possibilità di partecipare a contest dedicati che mettono in palio esperienze e merchandising esclusivi dell’ACF Fiorentina.

Assistenza Prime inclusa: supporto tecnico specializzato e assistenza continuativa sul proprio apparato di connessione.