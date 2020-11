CarrareseOlbia: commento pre partita di mister Baldini

In vista della gara Carrarese – Olbia di Domenica 22 Novembre, fischio d’inizio ore 16.30 , Stadio Dei Marmi Quattro Olimpionici Azzurri, ecco le dichiarazioni di Mister Silvio Baldini:

“Una settimana di lavoro sereno e costruttivo ci conduce alla gara con l’Olbia. Una partita che andrà giocata senza lesinare nessuna aspetto, dobbiamo avere la capacità di semplificare la sfida ma, soprattutto, non deve subentrare nessuna forma di appagamento perchè non mi risulta che, ad oggi, abbiamo centrato un qualche traguardo.

Per una squadra come la nostra, con gli obiettivi ben chiari, è necessario invertire il trend negativo degli ultimi due turni casalinghi. Il rendimento della squadra deve trovare continuità, non deve discostarsi troppo tra casa e trasferta. Tra le mura amiche, per tradizione, abbiamo sempre mostrato un certo feeling con le prestazioni di carattere e quindi con le vittorie.

La strada è quella che deve condurci a migliorare l’andamento interno, sfruttare il fattore campo è sempre stato elemento non trascurabile e non possiamo sottrarci a questa regola.

Occorrerà la solidità e la brillantezza messe in luce all’ Armando Picchi e mostrarci corti e attenti nel muoverci nei tempi giusti provando a verticalizzare nei modi corretti; è chiaro che non possiamo permetterci il compitino contro nessuno perchè rischiamo di prestare il fianco a brutti incidenti di percorso.

I ragazzi non si risparmiano mai e sono motivati a raggiungere il massimo, c’e’ voglia di tre punti e di non fermarsi e soprattutto non rischiare di inciampare in certi momenti della stagione, come accaduto, talvolta, nelle scorse annate. Tornano a disposizione Doumbia e Manzari che sono armi importanti per creare occasioni da goal”.