Il Giudice Sportivo ha squalificato per un turno il centrocampista azzurro, Lorenzo Pasciuti (per comportamento gravemente scorretto verso un calciatore della squadra avversaria) ed il mister Silvio Baldini (per comportamento gravemente scorretto verso un calciatore della squadra avversaria). Il tecnico ed il giocatore salteranno quindi la sfida di sabato contro il Livorno.