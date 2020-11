LivornoCarrarese, Conferenza Pre-gara di Mister Silvio Baldini

In vista della sfida Livorno-Carrarese di sabato 14 Novembre, fischio d’inizio ore 20.45 Stadio Comunale “A. Picchi” di Livorno, ecco le dichiarazioni di Mister Silvio Baldini :

“Nel turno infrasettimanale abbiamo subito una battuta d’arresto che dobbiamo dimostrare di saper superare tornando la Carrarese di sempre ossia quella squadra capace di sfoderare una prestazione importante recuperando così la lucidità e la tranquillità dei tempi migliori e dopo brutte parentesi i ragazzi hanno sempre dimostrato di esserci.

Non possiamo permetterci di piangere sul latte versato, perdere è sempre fastidioso ma tornare in campo dopo soli tre giorni aiuta a far dimenticare gli incidenti di percorso.

Una sfida prestigiosa come quella di Livorno fornisce quello sprint in più, semmai ce ne fosse bisogno, per cercare di riprendere la via del successo. I nostri avversari vivono un buon momento ed anche ad Alessandria gli amaranto meritavano di più.

La Carrarese è conscia di ciò che non deve ripetere, abbiamo rivisto le diverse situazioni ed adesso dobbiamo dimostrare di aver capito la lezione non ripetendo piu’ gli errori commessi.

La classifica è corta e c’è lo spazio per recuperare i punti persi ed il terreno perduto, ci sono tutte le possibilità di rimanere agganciati alle prime posizioni e lì vogliamo essere e rimanere.

Dall’infermeria ho notizie non definitive e comunque tutti quelli a disposizione saranno all’altezza della situazione.”