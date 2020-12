CarraresePergolettese, commento prepartita di mister Baldini

In vista della gara Carrarese-Pergolettese di Domenica 6 dicembre ore 15.00 Stadio Dei Marmi Quattro Olimpionici Azzurri di Carrara, ecco le dichiarazioni di Mister Silvio Baldini :

“La Carrarese in questo ultimo periodo e’ stata capace di ottenere vittorie impreziosite da prestazioni non proprio banali e dei nove punti raccolti , ben sei sono stati in trasferta.

Autostima e personalità crescono di pari passo con una buona condizione fisica e uno spartito tattico che risulta sempre più assimilato.

Aspetto positivo risiede nel fatto che i ragazzi, in settimana, sono sempre concentrati e vogliono migliorarsi sotto ogni fondamentale e ciò accade nei più giovani ma anche nei profili più esperti; c’è voglia di dare tutto e provare a superarsi.

La Pergolettese verrà’ affrontata con gli stessi ingredienti che hanno condotto a tre successi di fila ma come dico sempre la prossima partita e’ sempre la più difficile ed i ragazzi lotteranno, come sempre, per vincere.

Spesso ho sostenuto che la mia squadra e’ padrona del proprio destino e le ultime performance sono li’ a dimostrarlo.

Le partite vanno affrontate per il verso giusto, mettendo in campo quello che prepariamo così da farci trovare stretti tra le linee e verticali nel gioco offensivo.

Ogni partita è un passaggio che misura i nostri progressi e che cosa potrà essere raggiunto, le premesse ci sono tutte ma per parlare di quello che sarà il finale è ancora presto.“