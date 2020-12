ComoCarrarese, commento post partita

Al termine di Como-Carrarese conclusasi sul risultato di 2-1, ecco le dichiarazioni di Mister Silvio Baldini:

Una partita combattuta, siamo stati bravi a ristabilire la parita’ dopo uno svantaggio subito pronti via che non è mai facile recuperare mostrando lo spirito giusto. Nella ripresa abbiamo alzato ulteriormente la pressione, creando occasioni anche importanti e sprecandole per un motivo o per l’altro. Il rammarico è tanto perche’ quando tutto faceva presagire il nostro vantaggio, è stata concessa ingenuamente una chance che I brianzoli hanno concretizzato nel nostro momento migliore. La Carrarese ha avuto in pugno la sfida e per larghi tratti ci siamo fatti preferire senza pero materializzare la superiorita’. La fase non è delle migliori, non riusciamo a realizzare quello che si produce e quindi vuol dire che bisogna fare di piu ‘ lavorando ancora piu’ attentamente su alcuni aspetti.

Il periodo di dicembre è sempre un momento non semplice per le mie squadre da quando alleno, non c’e’ una ragione particolare ma ormai ricorre spesso.

La prestazione è stata positiva con un risultato non corrispiondente ed adesso vogliamo chiudere al meglio l’anno prima della sosta miglliorando la nostra posizione.”