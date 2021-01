Intervista a Thomas Schirò: “Carrarese? Il periodo non è esaltante”

Carrarese Calcio 1908 intervista Thomas Schiro’, mediano azzurro scuola Inter impiegato in 14 occasioni da Mister Silvio Baldini con all’attivo una rete.

Su Pro Vercelli-Carrarese :” Il periodo non è esaltante, il momento e’ di quelli per cui, anche se non disputi partite brutte non ottieni alla fine nulla in termine di punti in classifica. A Vercelli non e’ stata un Carrarese arrendevole ma, piuttosto, una squadra che ha cercato di convivere con le assenze e ha saputo reagire allo svantaggio.

In Piemonte, poi, il primo e secondo goal non sono stati chiari perché, forse, la prima marcatura e’stata viziata da una dubbia posizione di partenza ed il rigore del doppio vantaggio vercellese pareva assai dubbio.

Non ci resta che resettare e ripartire, il nostro gruppo e’ tosto e lottando uno per l’altro non tarderemo a riprendere il nostro percorso. “

Sull’esperienza con la maglia della Carrarese :” L’esperienza in azzurro mi sta forgiando e facendo crescere mentalmente, fisicamente e tatticamente. I miglioramenti tangibili avuti mi hanno consentito, gradualmente, di potere entrare stabilmente in lizza per una maglia. Oggi sento di essere in grado di dire la mia, ho maggiori sicurezze e cerco di fare tesoro di tutti gli insegnamenti e gli spunti che l’allenamento e la partita trasmettono. All’inizio il mio impiego era soprattutto nella zona di trequarti, adesso ho abbassato raggio di azione e cerco di costruire gioco in fase di possesso e contrastare gli avversari senza palla. Voglio essere ancora piu’ decisivo sui calci piazzati, affinando le mie capacita’ balistiche. “

Sulla prossima trasferta contro la Pro Patria: “A Busto Arsizio ci attende una partita rognosa, dovremo entrare in campo gia’ sintonizzati sul fatto che occorrera’ essere piu’ tosti e intensi dei nostri avversari che si chiudono e ripartano alla grande

Spetta a noi dimostrare le nostre qualita’, far risaltare il nostro collettivo dove spiccano importanti individualita’ che devono essere messe nelle condizioni di colpire per vincere la partita. Prevedo una gara equilibrata che potremo fare nostra se reggeremo urto avversario saremo cinici nelle circostanze ed episodi che decideranno la partita anche perche di fronte c’e’ la difesa che ha incassato meno goal di tutti nel girone. “