La Pro Sesto passa a Carrara. Baldini:”La squadra ha lottato, ha messo in campo tutto quello che ha”

Al termine della gara Carrarese – Pro Sesto conclusasi sul risultato di 0-1, ecco le dichiarazioni dei protagonisti.



Mister Silvio Baldini :”La squadra ha lottato, ha messo in campo tutto quello che ha in questo momento e comunque la partita e’ stata gestita in un certo modo venendoci a mancare solo il guizzo finale, il goal. Nella prima frazione sono state ben eseguite alcune trame di gioco che hanno avuto solo il torto di non trasformarsi in goal. La rete avrebbe sbloccato a nostro favore la partita, indirizzandola in altro modo ma e’ andata diversamente.

E’ chiaro che poi l’episodio negativo ha tolto serenita’ e poi diventa inevitabile non avere la forza di recuperare perche’ subentra un po’ di senso di frustrazione.Per martedi non prevedo alcun recupero effettivo, forse se ne riparlera’ per Piacenza.

Dal mercato mi posso attendere qualcosa solo se, vista la lista bloccata, esce qualcuno dei componenti attuali della nostra rosa . ”

Il calciatore Lorenzo Pasciuti: “Non gira nulla a nostro favore in questo momento. Per settanta minuti abbondanti siamo stati in partita avendone anche il controllo ma senza segnare non si vincono le partita e oggi qualche occasione e’ stata costruita con l’ultimo spunto che e’ venuto a mancare.La questione degli infortuni penalizza nelle scelte, nella possibilita’ di cambiare anche le partite ed infatti tante sfide si decidono con i subentrati e per la Carrarese non ci sono molte possibilta’ di pescare in panchina.

Nel primo tempo, al di la’ della prestazione, ci viene a mancare anche l’episodio di un penalty piuttosto chiaro ma il momento e’ questo e anche queste situazioni ci sono sfavorevoli. Ogni opportunita e’ buona per uscire da una situazione come questa, sappiamo che e’ solo una questione di momenti per mettere la testa fuori ed andare fare i punti di cui abbiamo bisogno. “