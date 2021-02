CarrareseLecco commento pre partita

In vista di Carrarese-Lecco di domenica 14 febbraio ore 15.00 Stadio Dei Marmi Quattro Olimpionici Azzurri di Carrara, ecco le dichiarazioni di Mister Silvio Baldini :

” Il nostro proposito e’ superare il momento in cui ci manca lucidita’ ed serenita’ nei momenti importanti se non decisivi delle gare.

Talvolta siamo artefici delle nostre difficolta’, ci facciamo prendere dalla frenesia e dall’ansia di ottenere il risultato pieno che volendo ottenere a tutti i costi, inesorabilmente, sfuma.

A questo punto non possiamo permetterci di caricarci di pressioni perche’ la conseguenza sono i punti persi e le occasioni mancate.

Il Lecco che arrivera’ a Carrara sara’ con il morale alle stelle per aver travolto il Como nel derby, a noi il compito di spezzare i loro entusiasmi e lottare dal primo all’ultimo minuto.

E’ una partita che, per tutte queste premesse, deve rappresentare la possibilita’ per trasmettere e recuperare certezze ed entusiasmo, entrambi aspetti fondamentali per riprendere positivamente la nostra strada.

E’ giusto che si provi delusione per i risultati che non arrivano ma paure e frustrazioni non fanno altro che negativizzare ancora di piu il corso degli eventi.

Non mi interessa piu’ soffermarmi sul capitolo infortunati, siamo stati capaci di andare oltre con prestazioni che, per un niente, non si sono trasformate in vittorie.

Piuttosto, dimostriamo che non ci arrendiamo e che nessuno vuole mollare la presa perche’ manca ancora tanto prima di trarre qualsiasi tipo di conclusioni. “