CarrareseGianaErminio commento pre partita di mister Baldini

In vista dellla sfida del 21 Marzo, fischio d’inizio ore 15.00 presso Stadio Dei Marmi Quattro Olimpionici Azzurri di Carrara con avversario la Giana Erminio, ecco le dichiarazioni di Mister Silvio Baldini :

” E’ stata una settimana tipo di lavoro, non c’e’ stata la parentesi del turno infrasettimanale contro l’Olbia per le note ragioni e quindi ci siamo focalizzati sulla gara di domenica per la quale recuperiamo pienamente Foresta mentre sono da monitorare diverse situazioni tra infermeria generale ed esito dei tamponi per assumere le decisioni del caso in ottica delle convocazioni.

La nostra situazione non cessa di essere complicata e certamente persistono le difficolta’ ma non siamo soliti piangerci addosso cercando, piuttosto, soluzioni ed agguzzando ingegno quando serve.

Questa squadra dimostra, ogni volta sempre di piu, che e’ in grado di soffrire e di fronteggiare con dignita’ ed orgoglio le peripezie e gli inconvenienti, anche a catena che le capitano.

La risposta ottenuta con il Livorno e’ stata fisica e di nervi perche’ dopo il vantaggio ci siamo fatti raggiungere subito ed addirittura superare.

I ragazzi pero’ si sono uniti ed in campo hanno fatto quadrato e senza colpo perire si sono adattati al momento e hanno reagito con forza e raziocinio.

E’ chiaro che abbiamo bisogno di punti, di vittorie magari anche una piccola striscia positiva per risollevarci del tutto.

Siamo rientrati in zona playoff e dobbiamo rimanerci, guadagnando posizioni utili se possibile.

I punti in palio ed alcuni scontri diretti nostri e degli altri possono dire ancora molto prima di tirare, definitivamente, le somme. “