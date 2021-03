CarrareseLivorno commenti post partita

Al termine di Carrarese – Livorno conclusasi sul risultato di 4-2, ecco le dichiarazioni dei protagonisti.

E’ proprio da sottolineare che sono stato costretto ad inserire Foresta che di fatto non sarebbe potuto scendere in campo in condizioni normali e cosi anche Valietti.

Non si puo’ che elogiare il sacrificio di tutti e l’adattamento di gente come Pasciuti e Luci che si sono comportati alla grande ed in questo momento di difficolta’ si sono messi a disposizione con esperienza.

Tutta la squadra ha dato segnali di grande maturita’, da svariate partite siamo in deficit numerico e nessuno si e’ tirato indietro perche’ tutti lottano e vogliono fare il meglio possibile.

Questa situazione di difficolta’ ci ha compattato ancora di piu e costringe a tirare fuori qualcosa in piu ed oggi e’ arrivata una vittoria meritata dopo che solo nelle ultime quattro partite, senza andare piu indietro, avrem meritato di piu ed e’ sotto gli occhi di tutti.

Adesso cerchiamo di recuperare forze e metterci nell’ottica di affrontare i prossimi appuntamenti perche’ non abbiamo fatto nulla ancora, anzi siamo attardati rispetto al nostro valore reale e vogliamo tirare fuori tutte le nostre forze per raggiungere situazioni migliori delle attuali

Mister Silvio Baldini :” Un’altra partita incredibile, anche oggi ne sono successe di tutti i colori con agey che ha accusato un brutto colpo ed e’ stato costretto ad uscire e Giudici che si e’ procurato un problema nel calciare a rete in occasione del goal. Una gara che sembrava essere iniziata nel migliore dei modi poi, incredibilmente, siamo andati sotto.

