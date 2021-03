PergoletteseCarrarese, commento pre partita

In vista della gara Pergolettese-Carrarese, fischio d’inizio ore 15.00 di domenica. 28 marzo allo Stadio ” Giuseppe Voltini” , ecco le dichiarazioni del capitano Giovanni Foresta :

“Successivamente alla sconfitta patita ad opera della Giana Erminio nello scorso turno di campionato, sono accadute diverse situazioni che, oggi, ci vedono in ritiro per preparare la prossima partita contro la Pergolettese.

Occorre assegnare la giusta lettura alla misura adottata che deve essere considerata come un momento di cui far tesoro, prezioso e rigenerante da cui, tutti insieme, dobbiamo trarre beneficio ritrovando totalmente noi stessi, sottoponendoci ad un giusto esame di coscienza per non ripetere gli errori del passato, soprattutto, dal punto di vista dell’approccio e della tenuta mentale.

Nonostante l’esistenza di tutta una serie di attenuanti non vogliamo nasconderci dietro alle mille difficolta’ di questa stagione maledetta ma, e’ piu’ utile e responsabile affrontare in faccia la realta’ per metterci alle spalle tutto quello che e’ passato.

E’ venuto il momento di sterzare, di svoltare definitivamente ottenendo qualcosa di diametralmente diverso da quanto raccolto fino ad ora.

Il nostro amor proprio deve farci recuperare lo spirito e la sfrontatezza di giocarcela a viso aperto, senza pensarci troppo su e dimenticando le paure che troppe volte ci hanno reso contratti e pregiudicato, di conseguenza, il rendimento.

Tutto questo lo dobbiamo a tutti quelli che ci tengono davvero e soffrono della condizione in cui ci siamo andati ad infilare, gara dopo gara, senza quasi accorgercene.

Dimostriamo a noi stessi che cosa vogliamo realmente da qui alla fine perche’ ci attendono sette gare che valgono, davvero, come altrettanti finali; insomma tutte occasioni per recuperare la Carrarese che conosciamo, caratterizzata da voglia, coraggio e consapevolezza.”