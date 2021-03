Stop casalingo per la Primavera 3

Stop casalingo per la formazione allenata da Mister Daniele Ficagna. Primo tempo ad alta intensità con gli azzurrini che impongono il proprio gioco impensierendo in più di un’occasione il portiere maremmano anche se il risultato rimane bloccato sul risultato di 0-0. Ripresa più equilibrata con la Carrarese a fare la partita ed il Grosseto a partire in contropiede, cosi in una di queste ripartenze trovano, a sorpresa, il vantaggio. Inutili i tentativi dell’attacco azzurro che si riversano in area grossetana ma solo due giri di lancette dopo l’episodio che decide il match e comunque dubbio in area azzurra con il calcio di rigore assegnato al Grosseto che sfrutta l’occasione e con il doppio vantaggio amministra il parziale fino al termine rendendo vane alcune conclusioni dell’attacco apuano.Sabato trasferta a Viterbo per riprendere il cammino in questo campionato Primavera 3.

CARRARESE-GROSSETO 0-2 (Campionato Primavera 3) CARRARESE: Gallina, Bonafede, Santochirico, Bertipagani, Guelfi, Orlandi, Dell’Amico T, Biasci, Branca, Dell’Amico G, Di Nicola. A disp. Tonetti, Benassi, Dell’Amico L, Berti, Smecca, Baldecchi, Bonuccelli, Fruzzetti, Falanga, Castronovo. All. Ficagna. GROSSETO: Comparini, Reitano, Veronesi, Consonni, Fregosi, Cerulli, Lucaccini, Perrella, Francavilla, Gafà, Sarno. A disp. Brunetti, Franceschini, Tiberi, Ottaviani, Filippi, Salvadori, Valente, Bifini, Columbo. All. Ceri. ARBITRO: Merlino (Aia Pontedera). Assistenti: Corcione (Aia Pisa) e Guiducci (Aia Empoli) RETI: 74′ Francavilla, 76′ Gafà (rig).