CarrareseComo commento prepartita

In vista della gara Carrarese-Como di sabato 3 Aprile fischio d’inizio ore 12.30, ecco le dichiarazioni di Mister Silvio Baldini:

“Le ultime due sconfitte non ci consentono di fare considerazioni diverse da quelle di stringere i denti, consci delle difficolta’ che abbiamo.

E’ importante tornare ad essere pericolosi in zona goal, costruire azioni e graffiare piu’ di quanto sia stato fatto negli ultimi match, anche se e’ stata una costante un po’ in tutta la stagione, perche’ solo segnando puoi indirizzare le partite a tuo favore.

Abbiamo bisogno di punti, di alzare la testa tanto nei risultati che nella continuita’ della prestazione in gara.

Occorre essere capaci di convivere con le difficolta’, al primo passo falso che puo’ accadere in partita non possiamo permetterci di non reagire e di toglierci dalla contesa.

La squadra deve giocare senza condizionarsi troppo in vista del risultato e rimanere dentro la partita alla ricerca dell’episodio giusto.

Non dobbiamo essere arrendevoli, ma impattare la partita con mentalita’.

Stiamo recuperando qualche infortunato per giocarci al massimo le nostre possibilita’ e ci giocheremo con tutte le nostre armi una gara di un certo tipo.

Sfruttiamo, dal punto di vista mentale, il fatto di incontrare la prima della classe sapendo di poterle far male con le nostre armi”.