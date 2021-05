CarrareseProVercelli, commento pre partita

In vista dell’ultima gara di campionato, Carrarese-Pro Vercelli (fischio d’inizio ore 17.30, Stadio Dei Marmi Quattro Olimpionici Azzurri), ecco le dichiarazioni pre partita di Mister Antonio Di Natale:

“La stagione deve essere conclusa al meglio e le nostre motivazioni devono essere altissime.

Siamo professionisti e portiamo sul petto la maglia della Carrarese che deve essere onorata fino alla fine.

Il nostro finale di campionato e’ andato in crescendo ed infatti ci siamo sciolti nella sfida all’ultimo sangue contro la Lucchese ed abbiamo continuato a proporre certi valori tecnici nel match contro la Juventus U23 in cui un pareggio sarebbe stato piu’ meritato.

La Pro Vercelli si gioca tanto in termini di posizioni importanti per i playoff e verra’ a Carrara per giocare a mille, come ha fatto in tutta la stagione, con una filosofia improntata ai duelli a tutto campo ed al gioco offensivo in un modulo che e’ un 3.4.3. aggressivo e veloce, difficilmente sbilanciato nonostante uno schieramento sfacciatamente

volto ad occupare la meta’ campo avversaria.

In fase di valutazione da parte dello staff medico le condizioni di Giudici, Infantino e Caccavallo.

La squadra ha dimostrato in queste ultime sfide di essere abbastanza tonica e brillante, credo che in alcune situazioni di gioco possiamo impensierire, decisamente, i piemontesi.

Peccato per la problematica Covid 19 che ha colpito il gruppo squadra della “Primavera 3″che esclude, a parte Santochirico gia’ con noi, la possibilita’ che alcuni ragazzi del settore giovanile, che hanno gia’ lavorato con la Prima Squadra possano sedersi in panchina allo Stadio Dei Marmi-Quattro Olimpionici Azzurri.”