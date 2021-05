Primavera 3: rinviata la gara contro il Grosseto

Carrarese calcio 1908 comunica che l’attività agonistica sportiva della Primavera “3” è stata sospesa a causa dell’accertamento di un caso di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra, in seguito al canonico ciclo di tamponi. Tutti i componenti della rosa e dello staff tecnico si trovano già in isolamento domiciliare in attesa degli esiti del ciclo di tamponi molecolari. Allo stato, salvo nuove e diverse disposizioni dell’Asl locale, la Lega Pro ha pertanto rinviato la gara con il Grosseto a martedì 18 maggio ore 15.00