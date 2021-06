Vittoria all’esordio in campionato per l’Under 15 femminile

CARRARESE CALCIO 1908 Srl – A.S.D. ACADEMY LIVORNO CALCIO

16-0 (6-0; 5-0; 5-0)

CARRARESE CALCIO: Doretti, Dell’Amico, Danci, Bertolini, D’Isanto, Storti, Bedini, Gaspari, Pucci, Romualdi, Fusani, Stefanini, Iacopetti. All. Francesca Angelini

ACADEMY LIVORNO CALCIO: Bertuccelli, Ducci, Franchini, Lentini, Moretti, Panciatici, Pecchioni, Profeti, Salusti, Tosetti, Marchi, Principi. All. Diego Gianfranchi

Reti: Bedini (5), Gaspari (3), Romualdi (3), Dell’Amico (1), D’Isanto (1), Fusani (1), Bertolini (1), Pucci (1),

Esordio con il botto per l’Under 15 femminile che travolge le pari eta’ dell’Accademy Livorno.

Partita senza storia quella andata in scena nella domenica di Fossone, evidente la superiorita’ tecnica, tattica e fisica delle azzurrine che hanno trovato la via della rete a ripetizione a compimento di buone trame di gioco.

Adesso testa ai prossimi impegni.

Al termine della gara, ecco le dichiarazioni di Mister Francesca Angelini:”Il campo parla di una vittoria convincente e una partenza del genere non puo’ che rinfrancarci del lavoro svolto sino ad ora. Onestamente, rispetto agli avversari, abbiamo fatto valere il maggiore tasso di esperienza che, nella passata stagione, aveva inciso , in certi momenti del campionato, su alcuni risultati che avremo potuto portare a casa e che invece ci sono sfuggiti dalle mani. Nessun facile entusiasmo, siamo alla prima gara e dobbiamo guardare oltre in un mini torneo che ci vedra’ imoegnate in due trasferte insidiose che potranno fornire ulteriori risposte rispetto al nostro cammino. “