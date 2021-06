Mancini decimo CT azzurro a un Europeo

Il commissario tecnico della Germania, Joachim Löw, prenderà parte al suo quarto campionato europeo di calcio. Ha già guidato la nazionale tedesca in occasione delle edizioni 2008, 2012 e 2016. Il miglior piazzamento ottenuto è rappresentato dal secondo posto al torneo disputato fra Austria e Svizzera, quando si arrese in finale alle Furie Rosse spagnole. Però, con lui al timone, la Mannschaft ha sempre raggiunto le semifinali della manifestazione (nel 2012 perdendo contro l’Italia; nel 2016 uscendo sconfitta dal confronto con la Francia).

Alle spalle di Löw c’è poi Fernando Santos, CT del Portogallo campione in carica. Nell’edizione 2012 Santos aveva guidato la Grecia. Curiosità: se prendiamo in considerazione i risultati al 90’, a Euro 2016 il portoghese pareggiò 6 delle 7 gare affrontate, vincendo soltanto la semifinale contro il Galles. Ottavi e finale, infatti, furono decisi ai supplementari. Per i quarti…