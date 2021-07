Antonio Marino è azzurro.

Carrarese calcio 1908 rende noto il perfezionamento del tesseramento del difensore Antonio Marino, classe 88 che si lega ai colori azzurri sino al 30.06.2023.

Il centrale di piede mancino ha dalla sua grande esperienza e personalita’ e annovera 204 presenze, di cui ben 132 in serie B, nel professionismo condite da undici reti.

Nell’ultima stagione a Venezia con cui ha conquistato la serie A e precedentemente con la maglia del Lecce ha ottenuto la promozione in massima serie.

Le prime parole del neo possente centrale azzurro:

“Ho voglia di essere ancora protagonista, di rimanere a certi livelli e per farlo attendevo il progetto giusto che si e’ materializzato nella Carrarese.

Negli ultimi anni a Carrara si e’ giocato sempre per vincere e competere per le posizioni piu’ importanti di classifica.

L’ambiente e’ positivo ed appassionato e c’e’ l’idea di impostare un progetto che puo’ dare frutti importanti.

Il mio ruolo e’ quello del difensore centrale di piede sinistro che cerca di fare sentire la propria fisicita’ e che non disdegna anche la partenza dal basso della manovra con il palleggio.

Non vedo l’ora di iniziare la preparazione e conoscere i miei nuovi compagni per gettare le basi di una stagione in cui dovremo essere capaci di comportarci al meglio.

Da parte mia, cerchero’ di mettere a disposizione alcune doti come l’esperienza ed il carisma che possono aiutare tutto il gruppo a rendere ancora meglio sul campo. “