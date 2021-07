Ecco Andrea Mazzarani, qualità per la Carrarese

Carrarese calcio 1908 rende noto di aver perfezionato il tesseramento del centrocampista Andrea Mazzarani, classe 89 che si legherà ai colori azzurri con un contratto biennale sino al 30.06.2023.

Il calciatore romano è profilo di qualità, tecnica e fantasia con la capacità di svolgere ogni ruolo del centrocampo sia come mezz’ala che trequartista classico e vanta trecentoventisei presenze nel calcio professionistico con ben sessantacinque goal all’attivo.

Il centrocampista è stato protagonista nell’ultima stagione con la maglia del Livorno con cui ha disputato sedici gare andando a segno in due circostanze.

Nella carriera di Andrea Mazzarani anche apparizioni con la maglia azzurra , in particolare con le selezioni Under 19 e Under 20.

Le prime impressioni da azzurro per Andrea Mazzarani:

” Sono motivato e determinato per affrontare al meglio questa esperienza a Carrara.

Nei colloqui avuti con società e staff tecnico ed in particolare con Mister Di Natale che conosco ed e’ stato ulteriore motivo per indossare l’azzurro, ho compreso che gli obiettivi e le sfide saranno tante ma tutte alla portata della squadra che è in via di costruzione e che gia’ attualmente mi sembra assai competitiva.

In questa rosa ci sono calciatori del calibro di Luci e Pasciuti in mezzo al campo , non mancherà esperienza e qualità poi ci sono giovani interessanti che se troveranno la giusta fiducia non potranno che essere ulteriori frecce nel nostro arco.

In mezzo al campo sono in grado di disimpegnarmi sia come mezz’ala in una disposizione a tre, come credo accadra’ spesso, con licenza di occupare area avversaria per trovare il goal ma sono facilmente impiegabile anche come classico regista offensivo o anche , all’occorrenza, esterno di attacco.

Il ritiiro sarà una base di partenza importante per costruire amalgama tra tutti i ragazzi e per dare corpo al progetto tecnico che dovrà essere seguito in tutta la stagione.”