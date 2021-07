Pasciuti rinnova con la Carrarese

Carrarese calcio 1908 srl rende noto di aver prolungato il contratto del calciatore Lorenzo Pasciuti che ha sottoscritto un accordo con scadenza 30.06.2022 ed opzione per la stagione sportiva successiva 2022/2023.

Il classe ’89 ha collezionato 48 presenze andando a segno in tre occasioni nel biennio sin qui disputato con i colori azzurri.

La reazione del calciatore , successivamente al rinnovo del contratto:

” La Carrarese per me rappresenta tanto e tutti lo sanno e la mia storia in azzirro non sarebbe potuta finire nel modo cosi’ deludente con cui si e’ conclusa la scorsa annata . Il mio intento è sempre stato quello di proseguire con la maglia azzurra che mi sento cucita addosso. Imperativo categorico è resettare l’eperienza della scorsa stagione che non ci ha visti protagonisti come sarebbe stato preventivabile essere. Adesso , vediamo di partire con un nuovo spirito e voglia di ottenere il massimo, facendo quadrato tra noi perchè lo staff tecnico è preparato e competente e occorrerà dare tutto di noi per essere già in condizione ai nastri di partenza della prossima stagione.”