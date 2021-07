Settore giovanile: stagione difficile ma con segnali positivi

La stagione lunghissima e travagliata dei nostri giovani si è conclusa solo nelle scorse settimane, tra interruzioni e sospensioni. Tuttavia il lavoro svolto dai tecnici e l’impegno dei giocatori per progredire e migliorarsi non è mai venuto meno. Inoltre sono state tracciate le basi per proseguire nel percorso di crescita di tutto il Settore e anche dell’attività di base fino ai magnifici bambini della nostra Academy. Doveroso dunque offrire all’opinione pubblica il compendio della stagione. Che è anche il miglior viatico verso il riscatto che attende tutto il mondo colorato di arancione.

PRIMAVERA 3

Concluso il Campionato in ultima posizione, una stagione lunga e con non poche difficoltà che spesso li ha visti confrontarsi con quasi tutta la rosa sotto età rispetto alle compagini avversarie. Non tragga però d’inganno la classifica finale, perché i ragazzi ottimamente diretti da Niccolò Pascali hanno mostrato talento e professionalità. Sicuramente un segnale importante per il prosieguo della carriera.

UNDER 17

Ripartiti con campionato facoltativo indetto dalla Federazione dopo lo Stop causato dalla Pandemia, ben figurando e lottando fino all’ultima giornata classificandosi al secondo posto dopo il Pontedera. Il risultato è lo specchio fedele del valore di questa formazione costruita nel tempo dalla Società sotto la direzione di Massimo Ingragoli e plasmata dagli staff tecnici, che ha messo in mostra giovani di sicuro avvenire che speriamo possano continuare a vestire la maglia della Pistoiese.

UNDER 16 E UNDER 15

Hanno disputato vari Test Match, ben figurando e confrontandosi alla pari contro squadre spesso di categoria superiore. Ciò ha impedito di poter vedere i ragazzi all’opera in un vero campionato, tuttavia il valore di questi ragazzi è elevato e la crescita sicura.

UNDER 14 E UNDER 13 PRO

Hanno preso parte alla ripartenza del Campionato organizzato dalla Federazione, disputando buone partite giocando alla pari contro squadre come Empoli e Fiorentina. Questi ragazzi, tanto cari al responsabile Filippo Baragli, hanno dimostrato di avere margini di miglioramento molto importanti.

2009 FAIR PLAY ELITE E 2010 FAIR PLAY

Hanno partecipato entrambe le categorie a un mini campionato che li ha visti distinguersi positivamente con squadre sotto età. Speriamo che la Pandemia possa darci una tregua, perché questo patrimonio inestimabile non vada perduto.

2011-2012 e ACADEMY

Hanno ripreso gli allenamenti seguendo le linee guida del protocollo Covid. Il loro entusiasmo ed i loro occhi nel ritrovarsi sono un rgalo che vale più di qualsiasi coppa o medaglia.

Adesso per tutti c’è la vacanza, ma si tratta di un arrivederci in maglia arancione per ripartire carichi a molla! Buone ferie, ci rivediamo presto sul campo!