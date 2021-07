Rinnovo fino al 2023 per Davide Grassini

Carrarese Calcio 1908 rende noto di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento sino al 30.06.2023 del calciatore Davide Grassini. Il terzino destro di scuola Inter sarà ancora uno dei protagonisti della fascia destra di difesa agli ordini di Mister Antonio Di Natale.

Per il ragazzo , nel campionato 2020/21 , diciassette presenze ed un rendimento in crescendo poi arrestatosi a causa dell’infortunio al ginocchio riportato in occasione di Pontedera- Carrarese del 2 febbraio scorso.

Dopo il rinnovo del contratto , ecco le parole di Davide Grassini: “Il prolungamento dell’accordo è un grande attestato di stima da parte della società che mi è stata , comunque, sempre vicina anche durante il periodo in cui sono stato lontano dai campi a causa dell’infortunio.

Questa notizia è una bella iniezione di fiducia anche per il mio percorso di crescita ed ora non vedo l’ora di conoscere Mister Antonio Di Natale e cercare di lavorare sodo e recuperare il tempo perduto. Adesso il proposito è mettere in difficoltà nelle scelte l’allenatore e creare entusiasmo ed empatia nel gruppo di lavoro che si creerà in sede di preparazione”.