Carrarese calcio 1908 srl rende noto che, a causa alcuni casi di sospetta positività all’interno del gruppo squadra riscontrati nei test svoltosi questa mattina ed in attesa dell’esito dei tamponi molecolari già effettuati, in via precauzionale e per la tutela delle superiori esigenze relative alla salute, sia stato disposto l’annullamento dell’allenamento congiunto in programma, domani, con la GS Pontremolese.