Commento pre partita di mister Di Natale

Conferenza stampa pre gara Imolese-Carrarese,Coppa Italia serie C.

E’ tempo della prima gara ufficiale della stagione sportiva 2021/22 per la Carrarese. Domenica 22 agpsto, avversario di turno l’Imolese, fischio d’inizio ore 18 presso lo Stadio Comunale “Romeo Galli”.

Ecco le dichiarazioni pre-gara di Mister Antonio Di Natale:

“Riparte una nuova stagione e la Carrarese, gia’, dalla prima sfida ufficiale che l’attende non vorra’ farsi trovare impreparata.

Le partite disputate in questo momento sfuggono a pronostici, anzi spesso si avverano risultati impensabili alla vigilia.

La nostra preparazione e’ andata un po’ a rilento per via dell’inconveniente covid che ha colpito alcuni ragazzi in ritiro a Pontremoli.

E’ stato un vero peccato aver arrestato, temporaneamente, la continuita’ degli allenamenti e la conoscenza di principi e concetti per una squadra come la nostra che ha cambiato tanto.

Ad onore del vero non mancano i presupposti per comportarsi bene in questo campionato perche’ c’e’ fame nei tanti giovani che abbiamo in rosa e la voglia di rilanciarsi per alcuni calciatori dopo la non felice stagione passata.

In questo pre-campionato non abbiamo giocato tanto, il nostro rodaggio passera’, gioco forza, attraverso le partite ufficiali e tra soli dieci giorni inizia il campionato che richiedera’ ritmo ed intensita’ sin da subito.

Tatticamente, l’idea e’ quella di un calcio che mostri organizzazione e distanze limitate tra i reparti con sviluppi di gioco verticali.

Le nostre intenzioni e prove si sono incentrate su un 4.3.3 corto con la difesa qualche metro piu’ avanti, con la mediana che cerca di andare ad aggredire alto e con gli attaccanti in costante movimento ed interscambio di posizioni tra loro.

Di fronte all’Imolese voglio vedere una Carrarese spigliata che, fino a quando ne ha, cerca di controllare la partita e lasci poco o nulla all’avversario.

Ci siamo preparati per affrontare tecnicamente la gara attraverso il palleggio ed il fraseggio nella meta’ campo avversaria. Non nego che mi piacerebbe vedere una certa velocita’ nella manovra ma, considerato tutto, non sara’ semplicissimo ottenere gia’ questo tipo di risultato.

L’imolese e’ compagine che gioca specularmente a noi e per di piu’ l’ affronteremo anche nel nostro girone, merita rispetto e una valutazione attenta cosi poter opporre alle loro caratteristiche le nostre senza snaturarci ma affrontando la partita con carattere e personalita’. Auspicio e’ raccogliere le prime indicazioni positive della stagione anche perche’ c’e’ davvero un gran voglia di superarsi per trarre i primi frutti del nostro lavoro.

Non dico che siamo un cantiere aperto ma il nostro occhio e’ vigile sul mercato, siamo alla ricerca di qualche profilo che possa garantire alternanza nelle rotazioni in certi ruoli anche perche’ mancano ancora dieci giorni alla fine della sessione e ci muoveremo alla ricerca di opportunita’ “