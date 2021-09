Risoluzione consensuale del contratto con il Direttore sportivo Minguzzi

Carrarese calcio 1908 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto lavorativo con il Direttore Sportivo Vincenzo Minguzzi.

Vincenzo Minguzzi spiega:”Sopraggiunti motivi personali impediscono, mio malgrado, la prosecuzione della mia esperienza in azzurro. Ringrazio la Proprieta’ che mi ha concesso l’opportunita’ di lavorare per la Carrarese e,allo stesso tempo, ha compreso la mia situazione.

Auguro a tutti, a partire da Mister Antonio Di Natale ed il suo preparato staff, passando per il personale medico ed fisioterapisti nonche’ i magazzinieri ed in generale tutti quelli che lavorano per la Carrarese e comunque finendo con la squadra, il migliore percorso in questa stagione consci che il cammino di questa rosa composta da tanti giovani di qualita’ richiede di un minimo di tempo, come e’ nelle cose quando utilizzi diversi under gia’ nello schieramento iniziale, anche se ritengo sussistano tutti gli elementi per svolgere un’annata sportiva all’altezza della situazione. Le nostre strade oggi si dividono ma la stima reciproca non verrà mai meno’.

La società coglie occasione per ringraziare Vincenzo Minguzzi in ragione dell’attivita’ prestata e l’impegno profuso augurando per il proseguimento della sua carriera professionale i migliori successi e le piu’ ricche soddisfazioni personali.