Imolese – Carrarese, info biglietti

In occasione della gara Imolese Calcio 1919 – CARRARESE, in accordo con la Questura e nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti e dei protocolli FIGC, siamo a segnalare le modalità di biglietteria e accesso per DOMENICA 10 OTTOBRE alle ore 17.30.

Ai tifosi ospiti sarà consentito l’arrivo allo stadio da via Rosselli con utilizzo del parcheggio dell’autodromo sito in Via Malsicura.

I tifosi della società CARRARESE potranno acquistare in prevendita i biglietti di SETTORE OSPITI, al prezzo di € 8,00 più diritto di prevendita:

on – line sul sito http://www.etes.it

La prevendita per il settore ospiti sarà attiva DA OGGI e FINO ALLE ORE 19.00 di SABATO . PER POTER ACCEDERE ALLA GARA DOVRANNO ESSERE RISPETTATE LE MODALITA’ DI ACCESSO DETTAGLIATE DI SEGUITO.

Si segnala che DOMENICA 10 OTTOBRE TUTTE LE BIGLIETTERIE SARANNO CHIUSE. E che sarà quindi possibile accedere alla gara esclusivamente acquistando il biglietto in prevendita. I CANCELLI APRIRANNO ALLE ORE 16.30

MODALITA’ DI ACCESSO ALLO STADIO GALLI

Per accedere allo stadio sarà obbligatorio presentare, oltre al documento d’identità ed al tagliando/pass, anche il Green Pass (o in formato cartaceo o in formato digitale).

La certificazione verde COVID-19 si ottiene:

• Avvenuta vaccinazione anche con una sola dose (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla seconda dose). Dal completamento del ciclo vaccinale la certificazione ha validità di nove mesi;

• Avvenuta guarigione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);

• Effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido effettuato presso le strutture sanitarie pubbliche o dalle strutture private/farmacie autorizzate (validità 48 ore).

Come di consueto sul biglietto verrà indicato il settore, la fila e il posto scelto che andrà rigorosamente rispettato. In ogni settore i posti NON utilizzabili (la capienza consentita è del 50% per ciascun settore con sistemazione “a scacchiera”) saranno contrassegnati.

I minori di 12 anni potranno accedere allo stadio SOLO se accompagnati.

MODALITA’ DI RILASCIO DEL GREEN PASS

a) puoi scaricarlo dal sito : https://www.dgc.gov.it/web/ utilizzando la tessera sanitaria o l’identità digitale (SPID/CIE);

b) puoi scaricarlo dall’app IO o dall’app IMMUNI ;

c) puoi rivolgerti al tuo medico curante o nelle farmacie preposte che provvederà a stamparlo per tuo conto.

Maggiori informazioni puoi trovarle sul sito https://www.dgc.gov.it/web/

Il QR-code dovrà essere mostrato agli accessi dove sarà verificato elettronicamente dal personale deputato al controllo insieme ad un documento d’identità valido.

E’ inoltre obbligatorio utilizzare per tutta la durata della permanenza all’interno dello stadio una mascherina di tipo almeno chirurgica.

IN CASO DI MANCANZA DEL GREEN PASS, O DI GREEN PASS NON VALIDO E DELLA MASCHERINA AL SEGUITO NON SARA’ POSSIBILE ACCEDERE ALL’EVENTO.

Si richiede da parte di tutti i sostenitori la massima collaborazione nel rispettare le indicazioni di viabilità e accessi.