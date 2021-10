Settore Giovanile: il programma gare del fine settimana

Un nuovo fine settimana di gare per il Settore Giovanile azzurro.

Ferma la Primavera per turno di riposo scenderanno in campo le formazioni Under 17 ed Under 15 Lega Pro.

Per entrambe le selezioni appuntamento casalingo contro i pari età del Pontedera. Gli Under 15 di Gabriele Galeotti scenderanno in campo domenica 3 ottobre alle ore 11 mentre gli Under 17 di Davide Ratti domenica pomeriggio alle ore 15.

In campo anche la selezione Under 13 che per il campionato Esordienti Fair Play sarà impegnata sabato 2 ottobre alle ore 16 al “Del Freo” di Montignoso in casa dell’Academy.