Cicconi 2025, firmato il rinnovo del centrocampista della Carrarese

Carrarese calcio 1908 comunica di aver prolungato l’accordo economico del centrocampista Manuel Cicconi che si lega ai colori azzurri sino al 30.06.2025.

Il classe 97 esprime tutta la propria soddisfazione:“Un legame che si prolunga ancora per due anni e che mi farà vivere ancora questa piazza ancora per un po’ perché abbiamo ancora da fare insieme ,un bel percorso di cui stiamo ponendo le basi già in questo campionato. Ringrazio la società che ,già a marzo, pianifica i propri progetti futuri ed è il sinonimo di affidabilità e concretezza nonché il mister e lo staff tecnico che mi hanno fatto sentire centrale nelle idee di gioco ma anche i miei compagni che mi hanno hanno trasmesso, da subito, l’idea di essere parte integrante di un bel gruppo che si è andato a costruire ,piano piano,per il meglio. Il playoff è una bella opportunità che vogliamo giocarci al massimo anche se mancano cinque gare alla fine e abbiamo l’obbligo di ottenere più punti possibili. Tra di noi c’è una certa consapevolezza di poter essere molto competitivi ed eccetto Reggiana e Virtus Entella non siamo inferiori a nessuno. Proveremo a sfruttare ogni occasione e se non sarà in questa stagione, cercheremo di arrivare fino in fondo la prossima perché per ambizioni siamo sintonizzati su target importanti. “