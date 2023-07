Carrarese alla IV Steel Cup, buoni test con Virtus Entella e Feralpisalò

La Feralpisalò trionfa nella quarta edizione della “Steel Cup – Trofeo Pasini” vincendo nei due match contro la Carrarese e la Virtus Entella.

Buona la prima per la Carrarese! Calcio d’estate ma con un trofeo in palio nella competizione che ha avuto luogo nel pomeriggio e ha visto affrontarsi tre squadre in un appassionante triangolare. La Feralpisalò, padrona di casa, si è aggiudicata la Coppa dimostrando la categoria di differenza.

Anche gli azzurri toscani non hanno affatto demeritato nonostante le fatiche del ritiro. Nel primo incontro tra Carrarese e Virtus Entella, infatti le due squadre hanno terminato a reti inviolate. La parità si è protratta fino ai calci di rigore, dove i gialloazzurri della Carrarese hanno avuto la meglio, vincendo per 9-8 e guadagnandosi una specie di finale con i padroni di casa.

Nel secondo match, la Feralpisalò ha dimostrato di essere in grande forma, superando la Virtus Entella per 1-0 con un gol di Di Molfetta. La compagine di casa ha messo in mostra un gioco dinamico e ben organizzato, ottenendo così la seconda vittoria consecutiva. Nella terza e ultima frazione del torneo, la Feralpisalò ha ancora una volta dimostrato di essere in Serie B con merito e finisce vincendo il torneo con la convincente vittoria contro la Carrarese. I due gol sono stati messi a segno da Ceppitelli e Gyla, confermando l’ottimo momento di forma della squadra di casa.

Ora, le squadre si prepareranno per la prossima stagione, con la Carrarese che tornerà concentrarsi sulla preparazione in vista del campionato.



Nonostante tutto la “Steel Cup – Trofeo Pasini” è stata un’occasione per gli appassionati del calcio di assistere a un torneo di alto livello, in cui si sono affrontate squadre determinate a mettersi in mostra e dimostrare la loro forza e abilità sul campo di gioco.