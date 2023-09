Olbia, solo un palo toglie la vittoria alla Carrarese

La Carrarese ha mostrato grinta e determinazione nell’importante partita contro l’Olbia, dominando per lunghi tratti i padroni di casa e conquistando un pareggio che avrebbe potuto essere una vittoria.

La partita è iniziata con l’Olbia che ha cercato di prendere in mano le redini del gioco fin dai primi minuti. I padroni di casa hanno dimostrato di non avere paura dell’avversario e hanno cercato di costruire azioni offensive per mettere pressione alla Carrarese. Tuttavia, nonostante il controllo iniziale dell’Olbia, la Carrarese è rimasta solida in difesa e ha iniziato a farsi vedere in avanti. Al 21′, è stata vicina al gol con una girata fulminea di Simeri che ha mancato di poco il bersaglio.

La partita ha visto diversi momenti di tensione, con un’occasione contestata dai toscani al 26′ quando una mischia in area dell’Olbia ha portato a un tentativo di Capello e alle proteste per un presunto fallo di mano.

La Carrarese ha continuato a premere e ha sfiorato il gol al 36′ con un colpo di testa di Capello su cross di Coppolaro, ma il portiere dell’Olbia, Rinaldi, è stato pronto a salvare. Ancora pericolosa la Carrarese al 37′ quando Simeri ha colpito il palo di testa, dimostrando la sua pericolosità in area di rigore. L’Olbia ha risposto con un’occasione al 42′ quando una punizione di Ragatzu è stata colpita di testa da Cavuoti, ma Plebe ha compiuto una parata d’istinto per salvare la sua squadra.

Nel finale di partita, entrambe le squadre hanno cercato di strappare la vittoria, ma il punteggio è rimasto inchiodato sullo 0-0.

La Carrarese ha dimostrato compattezza e spirito di squadra, conquistando un punto importante in trasferta. Il pareggio rappresenta un passo avanti nella lotta per raggiungere gli obiettivi stagionali e testimonia la resilienza della squadra toscana.