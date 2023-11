La Carrarese supera il Pescara in una partita equilibrata

In una partita equilibrata e ben combattuta, la Carrarese è riuscita a superare il Pescara con una solida prestazione difensiva e un gol decisivo di Panico.

La vittoria consente alla Carrarese di mantenere l’imbattibilità casalinga e di ottenere la quinta vittoria in sei partite giocate allo stadio dei Marmi.

La partita ha visto entrambe le squadre lottare duramente, ma è stata la Carrarese a trovare il gol che è arrivato al 27′ grazie a Panico. Il Pescara, tuttavia, è arrivato a Carrara senza timori reverenziali e aveva creato qualche occasione da gol prima del vantaggio dei padroni di casa. Al 10′, Aloi ha impegnato Bleve con un tiro da fuori. La Carrarese ha cercato di disarmare la difesa alta degli abruzzesi con lanci lunghi, ma spesso gli attaccanti sono stati pizzicati in fuorigioco.

Dopo aver subito il gol, il Pescara ha alzato i ritmi e ha iniziato a mettere sotto pressione la Carrarese. Nel finale del primo tempo, Tunjov ha sfiorato il pareggio con un tiro da fuori che ha costretto Bleve a una difficile parata.

Nella ripresa, la Carrarese è stata costretta a difendere nella propria metà campo, ma la difesa ha retto bene, e il Pescara ha avuto difficoltà a creare occasioni da gol. L’ultima parte del match è stata caratterizzata da contropiedi della Carrarese, che ha trovato spazi per raddoppiare. Simeri e Panico hanno avuto alcune ottime occasioni per chiudere il risultato, ma non sono riusciti a segnare ulteriori gol.

In conclusione, la Carrarese ha ottenuto una vittoria importante in una partita combattuta contro il Pescara. Il gol di Panico si è rivelato sufficiente per garantire i tre punti, mantenendo la solidità difensiva e la solidità casalinga della squadra. La Carrarese può guardare al futuro con fiducia dopo questa prestazione positiva.

CARRARESE PESCARA 1-0

Gli Highlights

Il tabellino

CARRARESE: Bleve; Di Gennaro, Illanes, Imperiale; Zanon, Della Latta, Schiavi, Palmieri (77′ Zuelli), Cicconi (73′ Belloni); Capello (73′ Simeri), Panico (89′ Morosini). All. Dal Canto.

PESCARA: Plizzari; Pierno, Brosco, Mesik, Moruzzi (80′ Milani); Tunjov (71′ Squizzato), Aloi, De Marco (58′ Dagasso); Merola, Tommasini (57′ Cuppone), Cangiano (71′ Accornero). All. Zeman.

Arbitro: sig. Cavaliere di Paola

Rete: 27′ Panico.