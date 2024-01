A Vercelli il Pontedera batte il Sestri Levante: numeri da schiacciasassi in trasferta

I granata hanno iniziato il nuovo anno con una prestazione convincente, conquistando la quinta vittoria esterna consecutiva in campionato e agganciando il Pescara al quinto posto in classifica.

Il primo tempo è stato caratterizzato da una battaglia intensa tra le due squadre, ma nessuna è riuscita a trovare la via del gol. Nonostante il Pontedera avesse poche occasioni per impensierire la formazione di casa, la solidità difensiva ha portato alla fine del primo tempo sullo 0-0. Entrambe le squadre hanno mostrato impegno, ma la fase difensiva è stata predominante nei primi 45 minuti.

La svolta della partita è arrivata nella ripresa, quando il Pontedera ha dimostrato maggiore incisività. Al 67′, Ianesi ha realizzato il primo gol con un pallonetto di testa, mettendo la sua squadra in vantaggio per 1-0. Il raddoppio è arrivato poco dopo, con Benedetti che ha sfruttato una respinta di Anacaoura per portare il risultato sul 2-0.

Nonostante il doppio svantaggio, il Sestri Levante ha cercato fino all’ultimo di raddrizzare la sfida, colpendo addirittura un palo con il subentrato Sandri. Tuttavia, il risultato non è più cambiato fino al fischio finale.

La vittoria ha permesso al Pontedera di agganciare il Pescara al quinto posto in classifica, un risultato che sicuramente darà fiducia alla squadra toscana. Il cammino nel girone di ritorno è iniziato con il piede giusto, e ora il Pontedera guarda al prossimo impegno interno contro la Fermana, fresca del pari contro la Carrarese, in programma sabato alle 16:15.