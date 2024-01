Vis Pesaro – Carrarese, l’analisi di mister Calabro

Al termine della gara Vis Pesaro-Carrarese (0-0 ), dalla sala stampa dello stadio “T. Benelli” di Pesaro, ecco le dichiarazioni di mister Antonio Calabro: ”La disponibilità ricevuta in settimana dalla squadra si è riversata nella prestazione in campo questa sera. Sono soddisfatto di come abbiamo interpretato la gara con una pressione alta da parte dei nostri esterni per cercare di avvicinarci più velocemente possibile alla porta avversaria.

Ci sono state importanti occasioni per arrivare a concludere pericolosamente e ,soprattutto, sottolineo che abbiamo provato a strappare l’intera posta in palio fino alla fine, senza lesinare nulla.

Allo stesso modo, posso dire che ,per esperienza personale,con una produzione minore di quella di stasera , si riesce a vincere la partita.

Su alcuni accorgimenti, abbiamo mossi i primi passi dentro questo gruppo ed abbiamo cercato di non perdere le distanze e di economizzare le corse dei centrocampisti e degli attaccanti per essere piu lucidi nei sedici metri, con recuperi della palla più avanzati.

Le nostre caratteristiche dei “braccetti” di difesa ci consente di poter proiettarci ,come questa sera, con più uomini sugli esterni con sovrapposizioni continue che consentono maggiormente l’occupazione degli spazi offensivi agevolando la manovra.

Adesso, occorre ripartire da queste basi, da una prestazione del genere per aggiungere ancora un pò di lavoro e raggiungere un livello di cinismo e pragmatismo che ci consentirà ,in gare come queste, di tornare a Carrara completamente soddisfatti.

Ci attende una prossima partita davvero importante e sono convinto che con la Torres , con la giusta convinzione e consapevolezza, potrem giocarcela nel modo migliore possibile.”