Simone Andrea Ganz è un nuovo giocatore granata

L’US Città di Pontedera comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante classe 1993 Simone Andrea Ganz.

Conosciamo Simone Andrea Ganz

Nato a Genova, figlio d’arte (suo padre Maurizio è stato attaccante di Inter e Milan negli anni Novanta), il nuovo centravanti granata è cresciuto nelle giovanili del Milan fino a debuttare nei professionisti nel corso del match di Champions League Bate Borisov-Milan 1-1 del 1° novembre 2011.

In seguito ha indossato maglie importanti tra cui Como, Hellas Verona, Pescara e Ascoli, mettendo insieme 22 gol in 84 presenze in Serie B e 59 gol in 195 gettoni in Lega Pro. Nella prima metà della stagione in corso ha militato nel Brindisi (Serie C girone C).

Ganz si è legato all’US Città di Pontedera fino al 30 giugno 2024 con opzione di rinnovo e indosserà la maglia numero 99.