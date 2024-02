Carrarese inarrestabile: Gubbio piegato 2-0

La Carrarese continua la sua marcia trionfale con una convincente vittoria casalinga per 2-0 contro il Gubbio, ottenendo così il quarto successo consecutiva che riempe di punti la classifica.

Il primo tempo è stato caratterizzato da un susseguirsi di falli e cartellini gialli, con entrambe le squadre che hanno cercato di imporre il proprio gioco. Panico, per i padroni di casa, ha creato l’unico pericolo significativo, mentre Bumbu, per gli ospiti, ha provato dalla distanza senza successo. Tornando all’unica azione pericolosa, al 39′ del primo tempo, Zanon recupera palla, si lancia sulla destra e serve Panico, il cui tentativo in area è debole e centrale.

L’equilibrio viene spezzato all’11’ della ripresa quando Cicconi, protagonista della partita, mette un cross dalla sinistra che Greco non riesce ad anticipare, permettendo a Illanes di colpire di testa e siglare il gol del vantaggio. Il Gubbio cerca di reagire, ma la difesa solida degli azzurri tiene a bada gli attacchi avversari. Il raddoppio arriva con un colpo di testa di Capello, con Cicconi che si distingue in entrambe le azioni decisive.

Il Gubbio cerca di rispondere, ma la Carrarese mantiene il controllo del gioco. Al 25′ della ripresa, Zanon si libera sulla destra, arriva sul fondo e mette un cross per Cerretelli, il cui tentativo viene deviato sopra la traversa dalla scivolata di Corsinelli. Il destino degli ospiti è segnato al 37′ della ripresa quando Cicconi, autore di una prestazione eccezionale, percorre tutto il campo, allarga per Schiavi, il quale serve Capello per il gol del 2-0 con un preciso colpo di testa.

Con questa vittoria, la Carrarese si conferma nelle parti altissime della classifica, consolidando la sua posizione e alimentando la fiamma dei sogni playoff. La squadra ora si prepara per le sfide future, mantenendo vivo l’entusiasmo dei tifosi che non vedono l’ora di festeggiare ulteriori successi.