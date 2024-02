Aperi C, Panico si racconta: “A Carrara subito grande sintonia”

Aperi C e turno infrasettimanale: la Serie C NOW non lascia, ma raddoppia.

È andato in scena il sesto appuntamento con il programma di approfondimento YouTube di Lega Pro Aperi C, condotto da Sarah Castellana, come da tradizione, ogni mercoledì alle 19.

Ospite della serata Giuseppe Panico, attaccante della Carrarese, squadra che milita nel girone B della Serie C NOW, che sta disputando la sua migliore stagione in termini di gol con già 7 reti all’attivo.

Intervistato in trasmissione, il numero 10 gialloblù ha parlato del suo arrivo tra le fila della compagine toscana e del nuovo allenatore: “A Carrara sono stato accolto benissimo, c’è stata fin da subito sintonia con tutti i compagni. Il tecnico Calabro è arrivato da poco, sta lavorando su alcuni concetti da correggere, ma la disposizione in campo è simile a quella precedente”.

“L’obiettivo è sicuramente quello di arrivare il più in alto possibile con la squadra, ma anche a livello personale. Spero di segnare tanto e migliorarmi ancora” – ha continuato Panico riguardo agli obiettivi di squadra e individuali.

Poi, rivedendo la marcatura realizzata in questo Campionato di Serie C NOW contro la S.P.A.L.: “È certamente il gol più bello che ho segnato. È stato decisivo, essendo arrivato al minuto 94’, in una partita che non riuscivamo a sbloccare, ma che avevamo giocato benissimo”.

Infine, spazio ai ricordi “azzurri”: “Feci parte della rosa che partecipò al Mondiale U20 nel 2017. In quella giovane Italia c’erano giocatori che oggi sono protagonisti in Serie A come Barella, Orsolini e Mandragora. È stata un’emozione unica ed è un ricordo che porterò sempre nel cuore”.