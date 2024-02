Torres, due gol nei primi 10 minuti: la Lucchese cade al Porta Elisa

La Lucchese vive una giornata da dimenticare allo stadio Porta Elisa, sconfitta per 0-2 dalla Torres in una partita che si sblocca già al 5′.

La Torres prende subito in mano le redini dell’incontro, con Masala che insacca il pallone al 5′, portando gli ospiti in vantaggio. Un inizio shock per la Lucchese che, prima di metabolizzare il colpo, subisce il raddoppio al 9′ con il gran tiro da fuori area di Giorico, imparabile per Coletta.

La squadra di casa cerca di reagire dopo l’inizio difficile, ma la Torres difende con ordine, rendendo difficile ogni tentativo di ripresa. Yeboah cerca di accorciare le distanze con un tiro potente ma alto, mentre Disanto, con un destro, non riesce a inquadrare la porta avversaria. Il primo tempo si chiude sul 0-2, con la Torres che ha trovato la via del gol in soli 4 minuti.

Nella ripresa, la Lucchese ha l’opportunità di riaprire la partita grazie a un calcio di rigore assegnato per un fallo di Zaccagno su Guadagni. Tuttavia, l’estremo difensore ospite compie un miracolo, respingendo la conclusione e mantenendo intatto il vantaggio della Torres.

La situazione si complica ulteriormente per gli ospiti al 68′, quando Zaccagno viene espulso, costringendo la Torres a giocare in inferiorità numerica. Nonostante la superiorità numerica, la Lucchese fatica a organizzare azioni pericolose, e la confusione regna tra i giocatori di casa.

La gara si conclude con la vittoria della Torres per 2-0, lasciando la Lucchese con l’amaro in bocca e la consapevolezza che sarà necessario lavorare duramente per ritrovare la strada per i play-off.