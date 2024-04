Derby alla Carrarese, anticipo di play-off per entrambe

Il Pontedera chiude la stagione regolare con una sconfitta sul campo della Carrarese, che si impone per 2-1 nel derby del girone B di Serie C. Nonostante la rete di Ignacchiti nella ripresa, i granata non riescono a ribaltare il risultato e concludono la regular season al nono posto in classifica.

La partita ha visto una prima frazione di gioco equilibrata, con poche occasioni da rete da entrambe le parti. La Carrarese ha inizialmente preso in mano il controllo del gioco, ma il Pontedera ha saputo reagire e ha sfiorato il vantaggio al 38′ con Selleri, che ha colpito la traversa di testa. Tuttavia, sono stati i padroni di casa a sbloccare il punteggio al 44′ con Cicconi, che ha trovato la rete direttamente da un calcio d’angolo, grazie anche ad un’indecisione di Vivoli. Pochi istanti dopo, la Carrarese raddoppia con Zuelli, il cui potente tiro da fuori area si è infilato sotto la traversa.

Nella ripresa, la Carrarese ha gestito il vantaggio, mentre il Pontedera ha cercato di rimontare. Al 23′, il Pontedera ha accorciato le distanze con Ignacchiti, che ha siglato un bel gol dal limite dell’area. Nonostante il tentativo di pressare in avanti, il Pontedera non è riuscito a trovare il gol del pareggio, nonostante le occasioni create nei minuti finali. La Carrarese ha difeso bene e ha rischiato poco, mantenendo il risultato fino al fischio finale.

Con questa sconfitta, il Pontedera si prepara ora ai playoff, dove affronterà il Pescara. Nonostante il risultato negativo, la squadra ha dimostrato carattere e determinazione e cercherà di riscattarsi già sabato prossimo, cercando la qualificazione per la fase successiva del torneo.