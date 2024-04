Campobasso e Pianese vincono i rispettivi gironi della Serie D con una giornata d’anticipo e conquistano matematicamente la promozione in Serie C NOW.

Il Presidente Matteo Marani e la Lega Pro si complimentano con le società, i calciatori e i dipendenti tutti, dando il benvenuto in Serie C NOW e augurando loro il meglio per la prossima stagione sportiva.