Carrarese-Vicenza in diretta all’estero su Rai Italia

Manca sempre meno alla partitissima dello “Stadio dei Marmi” di domenica (ore 17:30) tra Carrarese e LR Vicenza che decreterà la quarta squadra promossa in Serie B.

Per l’occasione Rai Italia, che trasmetterà la partita per le comunità di italiani all’estero, ha dato spazio ai due club durante la trasmissione “Casa Italia, disponibile anche su Rai Play, dove sono intervenuti il presidente della Carrarese, Fabio Oppicelli, e il direttore sportivo del LR Vicenza, Luca Matteassi.

Dopo lo 0-0 dell’andata, difficile individuare un favorito nella finale di ritorno dei Playoff di Serie C NOW per il numero uno del club gialloblù: “Queste sono partite che vengono spesso decise dagli episodi, è una partita secca, dove non ci sono favoriti. Mi auguro che sia un bello spettacolo, così com’è stato nella gara di andata, e che vinca il migliore. È uno spettacolo giocare partite del genere, confidiamo nei nostri mezzi, e non è un caso se siamo a questo punto dopo anni di programmazione. C’è una grande alchimia tra squadra, club e città, ci metteremo l’anima per regalare una gioia a tutti”.

Complicato fare previsione anche secondo il direttore sportivo biancorosso: “Sono d’accordo con il presidente Oppicelli, si tratta due squadre forti. Ora giocheremo a Carrara, davanti al loro pubblico, ma daremo il massimo per conquistare la Serie B. Abbiamo una grande organizzazione e uno splendido gruppo, chiunque è andato in campo ha sempre risposto presente”.

Una tradizione gloriosa, quella del LR Vicenza, che, oltre alle partecipazioni europee e ai tanti anni in Serie A, può vantare due palloni d’oro con un trascorso nel club: Paolo Rossi e Roberto Baggio. “Vicenza è una piazza prestigiosa, con proprietà e tifoseria importanti, e vogliamo conquistare le categorie più alte” – ha commentato Matteassi.

(Interviste dal min. 0:48:00 al min 1:02:00)