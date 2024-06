Patch celebrativa sport For Children per la finale playoff dello stadio Dei Marmi-Quattro Olimpionici azzurri di Carrara.

Ad essere impressa sulla manica da gioco della Carrarese, in occasione della finale playoff di domenica pomeriggio contro il Vicenza, fischio d’inizio ore 17.30 stadio Dei Marmi-Quattro Olimpionici azzurri di Carrara, una special patch che celebra un percorso lungo 10 anni che ha visto l’Associazionbenefica Sport For Children lavorare insieme alla società azzurra in innumerevoli progetti educational e di grande impatto sociale sia sul territorio apuano che fuori provincia.

Pertanto non sarebbe potuta cadere occasione migliore per celebrare la durevolezza della sinergia tra le due realtà.

Come sempre avvenuto le maglie verranno bandite all’asta con finalità di beneficenza.

Le modalità e termini di partecipazione verranno resi noti più avanti.