L’annuncio da parte della stessa società marmifera

La prevendita per i sostenitori locali sarà attiva da GIOVEDI’ 06/06/2024 ALLE ORE 15:00

Disponibili SETTORE UNICO GRADINATA e SETTORE TRIBUNA on-line sul sito http://www.etes.it oppure in tutti i punti vendita abilitati del circuito Etes Come on Web.



[articolo in aggiornamento]