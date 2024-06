Calcio arancione, ecco il Pistoia FC per ripartire

Il 4 giugno 2024 rappresenta una nuova data storica per il calcio di Pistoia.

A due mesi dalla fine della gestione di Maurizio De Simone, il nuovo progetto calcistico della città è stato svelato da Sergio Iorio, imprenditore e grande tifoso della squadra, presso il Nursery Campus di Via Bonellina. Il progetto, che vede la rinascita della squadra sotto il nome temporaneo di Pistoia FC, è stato presentato in un evento che ha visto la partecipazione di importanti personalità del calcio locale.

La Presentazione del Pistoia FC

L’incontro – riporta la fedele cronaca di Pistoia Sport – è iniziato con le parole di Vannino Vannucci, primo sostenitore della squadra, che ha espresso fiducia e entusiasmo per il nuovo progetto. Vannucci ha sottolineato l’importanza del supporto degli azionisti e della Federazione, annunciando anche un nuovo accordo di sponsorizzazione triennale.

Le Parole di Sergio Iorio

Sergio Iorio ha ringraziato Vannucci per il suo supporto e ha spiegato i dettagli del nuovo progetto. A causa di vincoli derivanti dalle sue attività imprenditoriali, Iorio ha potuto acquisire solo il 50% della nuova società. Per completare la compagine azionaria, ha coinvolto Domenico Todaro di Tody Eng e Fabio Fossati, ex presidente dell’Aglianese. La nuova società sarà inizialmente denominata Pistoia FC, in attesa di completare le procedure amministrative necessarie per tornare al nome storico di Pistoiese.

La collaborazione con l’Aglianese

Un punto cruciale del progetto è stato il mantenimento della Serie D, reso possibile grazie alla matricola dell’Aglianese. Iorio ha lavorato con l’amministrazione di Agliana per trovare una soluzione che soddisfacesse tutte le parti, permettendo all’Aglianese di continuare a esistere in una serie inferiore. Gli Amici Miei, un gruppo di sostenitori, si sono impegnati a “salvare” il club neroverde, garantendo la sua continuità.

Il nuovo Pistoia FC rappresenta un progetto ambizioso e ponderato, guidato da persone appassionate e competenti. Con l’appoggio della Federazione, degli azionisti e dei tifosi, la squadra è pronta a rinascere e a scrivere una nuova pagina nella storia del calcio pistoiese.