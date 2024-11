Modena – Carrarese, i biglietti per la partita di sabato 9

Carrarese Calcio 1908 rende note le modalità di acquisto e i prezzi dei biglietti per il settore riservato ai sostenitori ospiti per la gara MODENA – CARRARESE, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie BKT 2024/25, che verrà disputata sabato 9 novembre 2024 presso lo Stadio “Braglia” di Modena con inizio alle ore 15:00.

La vendita dei biglietti per il settore ospiti (CURVA OSPITI) prenderà il via lunedì 4 novembre alle ore 15:00 e terminerà alle ore 19:00 del giorno antecedente la gara (venerdì 8 novembre).

I TIFOSI OSPITI potranno acquistare in prevendita i biglietti di SETTORE OSPITI con le seguenti modalità:

– Online sul sito https://modenacalcio.vivaticket.it/

– Presso i punti vendita Vivaticket. (L’elenco dei punti vendita è disponibile cliccando al seguente link: https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv )

Il prezzo del biglietto è di € 20 + commissioni di servizio. Non sono previste riduzioni.

La società Modena F.C. ricorda ai tifosi che:

– È vietato introdurre e/o utilizzare negli stadi materiale pirotecnico di qualsiasi genere, sistemi per l’emissione di raggi luminosi, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere.

– È vietato esporre all’interno dello stadio striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, se non espressamente autorizzati.

– È vietato introdurre all’interno dello stadio tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora, se non espressamente autorizzati.

– È vietato effettuare cori, grida ed ogni altra manifestazione comunque espressione di violenza o discriminazione razziale e territoriale.

– Il Modena F.C. ricorda che è assolutamente vietato l’ingresso degli spettatori sul terreno di gioco.

– Lo scavalcamento delle barriere e l’invasione di campo, prima, durante e dopo la partita, possono comportare la sospensione della stessa, con conseguente sconfitta per 0-3 della società ritenuta oggettivamente responsabile.

– Si ricorda ai tifosi che la società risponde per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, anche se commessi fuori dallo stadio, e che tale responsabilità può comportare anche la squalifica del campo.