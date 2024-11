Il racconto dei precedenti in casa azzurra tra Empoli e Como

Sfida numero 27 quella di oggi tra Empoli e Como, con bilancio nei 26 precedenti totali giocati di 7 vittorie azzurre, 8 pareggi e 11 successi lariani. Guardando le sole sfide giocate al Carlo Castellani Computer Gross Arena, 13, sono 3 le vittorie dell’Empoli, 6 pareggi e 4 successi lariani.

Si deve tornare al 20 febbraio 1949, Serie B, per la prima sfida tra le due squadre ad Empoli chiusa sullo 0-0. Di nuovo di fronte oltre 30 anni dopo, gennaio 1984, sempre in B, col Como vittorioso 2-1 (Maccoppi e Mannini prima del gol empolese di Cecconi). Doppia sfida nella stagione 1986/87: ad agosto nel girone iniziale di Coppa Italia pareggio per 1-1 (Mazzarri porta avanti l’Empoli, pari comasco di Giunta); a gennaio prima storica sfida nella massima serie, nell’ultima giornata del girone di andata, con le squadre che chiusero ancora sullo 0-0. La stagione successiva ancora pareggio 1-1 con la rete di Calonaci prima del pari ospite di Viviani.

Si arriva agli anni Novanta, si scende in Serie C1 con le due squadre che si sfidano più volte. Nel maggio del 1991 primo successo Empoli, 1-0 firmato Musella su calcio di rigore; vittoria Como la stagione successiva, 1-0 Pradella e ancora successo Empoli nel novembre del 1992 con gol di Protti. Finisce 1-1 nel dicembre del 1993 (Mirabelli per gli ospiti prima del pari di Pelosi) e vittoria Como nella stagione 1995/96 (2-0 con doppietta dell’ex Cecconi). In quella stagione, non si giocò ad Empoli, indimenticabile la finale playoff di Serie C1: 22 giugno 1996, stadio Braglia di Modena, Esposito decide il match che vale la promozione in Serie B, la prima del presidente Corsi.

Chiudono il quadro due sfide ad inizio degli anni duemila: vittoria Como nella sfida del dicembre del 2001, in Serie B, con gol di Luis Oliveira; squadre che salgono assieme in Serie A e si ritrovano di fronte nel febbraio del 2003 con gli azzurri di Silvio Baldini che chiudono sullo 0-0 contro i lariani guidati da Eugenio Fascetti.

Questo il dettaglio delle gare giocate in casa azzurra tra Empoli e Como:

1948/49 Serie B Empoli-Como 0-0

1983/84 Serie B Empoli-Como 1-2

1986/87 Serie A Empoli-Como 0-0

1986/87 Coppa Italia Empoli-Como 1-1

1987/88 Serie A Empoli-Como 1-1

1990/91 Serie C1 Empoli-Como 1-0

1991/92 Serie C1 Empoli-Como 0-1

1992/93 Serie C1 Empoli-Como 1-0

1993/94 Serie C1 Empoli-Como 1-1

1995/96 Serie C1 Empoli-Como 0-2

1995/96 Play-off Serie C1 Empoli-Como 1-0 (giocata a Modena)

2001/02 Serie B Empoli-Como 0-1

2002/03 Serie A Empoli-Como 0-0

Fonte empolifc.com