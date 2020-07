Il Centro Giovani Calciatori Capezzano Pianore nuovo Empoli Elite Center

Il Centro Giovani Calciatori Capezzano Pianore è un nuovo Empoli Elite Center. È stato presentato ufficialmente l’accordo tra l’Empoli Football Club e la società versiliese, un patto dalla durata triennale tra la società azzurra e uno dei migliori sodalizi toscani.

La presentazione si è svolta a Capezzano Pianore alla presenza della dirigenza versiliese, rappresentata dal presidente Ivo Coli, della vicepresidente azzurra Rebecca Corsi e del responsabile dell’Empoli Academy Davide Caliaro che hanno illustrato i punti della collaborazione.

“Siamo felici di aver realizzato questa nuova partnership – ha dichiarato Rebecca Corsi – tesa alla creazione di un nuovo elite center in un territorio storicamente importante per il calcio toscano. Il Capezzano è una società che da sempre è un punto di riferimento a livello giovanile e insieme a loro vogliamo continuare a crescere, mettendo a disposizione le nostre professionalità, con un costante interscambio tra le parti”.

“È l’inizio di una nuova era – spiega il presidente del CGC Capezzano Ivo Coli – e non potevamo trovare un accordo migliore per noi. Volendo proseguire nel percorso che ci ha portato a diventare uno dei vivai più competitivi a livello regionale la strada intrapresa al fianco dell’Empoli non poteva che essere la scelta migliore”.

Il Capezzano diventa il secondo Empoli Elite Center in Toscano dopo il Pro Livorno Sorgenti. L’accordo tra le due società prevede aggiornamenti continui relativi alle metodiche di allenamento, percorsi mirati per la formazione degli istruttori con incontri che si svolgeranno sia a Capezzano che presso il Centro Sportivo di Monteboro. Oltre a questo, l’accordo prevede un canale privilegiato per i giovani tesserati del Capezzano che avranno così la possibilità nel corso della stagione di essere monitorati dallo staff tecnico dell’Empoli.

