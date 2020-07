Salernitana-Empoli, poker azzurro in Campania per tornare in zona play-off

Azzurri di scena all’Arechi nella sfida valida per la giornata numero. Marino sceglie Gazzola e Pinna sulle corsi esterne e Stulac in regia, con Ricci e Frattesi mezzali; in avanti ci sono Ciciretti, Mancuso e Bajrami; padroni di casa con il 3-4-1-2, con in avanti la coppa formata da Djuric e Gondo sostenuti da Maistro. La gara la fanno gli azzurri, Frattesi ci prova dalla distanza poi Ciciretti trova la gran risposta di Micai su un sinistro dal limite. Alla prima vera azione la Salernitana passa in vantaggio: Akpa Akpro lancia Gondo, l’attaccante supera Brignoli e resiste al tentativo di Romagnoli mettendo in rete. Immediata la reazione azzurra che dopo quattro minuti trovano il pari, con un gran destro di Bajrami dal limite che non lascia scampo a Micai. Dopo il pari la Salernitana cerca il nuovo vantaggio, con Gondo che trova prima l’opposizione di Maietta e poi quella di Brignoli e poi con un colpo di testa di Djuric allontana da Romagnoli. La gara sembra scorrere sui binari dell’equilibrio, con gli azzurri che ribaltano la sfida al 38’, con un destro da fuori di Bajrami dove Micai non è esente da colpe e si lascia superare dalla sfera. E al 43’ ecco anche il tris, con la super posizione di Ciciretti che vale il 3-1 azzurro. Nel finale di tempo la Salernitana prova a rientrare subito in gara, con Brignoli bravissimo a dire no al colpo di testa da ottima posizione di Djruic. Il primo tempo finisce qui, con gli azzurri avanti 3-1 all’Arechi.

Si riparte senza cambi e con la Salernitana a fare la gara. Al 58’ il gol dei padroni di casa: corssa dalla sinistra, contatto Pinna-Gondo e per Ghersini è rigore che Djuric trasforma. Marino inserisce prima Balkovec e Bandinelli per Pinna e Stulac, poi Sierralta per Gazzola; Ventura risponde con Kiyine per Maistro, oltre a Jallow e Giannetti per Gondo e Cicerelli. La gara scorre equlibrata, la Salernitana cerca il pari, l’Empoli quello del poker. E lo trovano gli azzurri, con Mancuso che difende bene palla a centrocampo, apre per Bajrami, l’11 converge torna da Mancuso che col sinistro batte Micai! Nel finale ci prova Tutino, rosso per Lopez e dopo sei minuti di recupero Ghersini dice che può bastare: all’Arechi Empoli batte Salernitana 4-2.

SALERNITANA (3-4-1-2): Micai; Karo, Migliorini, Aya; Cicerelli (79’ Giannetti), Di Tacchio, Akpa Akpro, Lopez; Maistro (68’ Kiyine); Djuric, Gondo (79’ Jallow). All. Ventura

A disposizione: Vannucchi; Capezzi,, Galeotafiore, Jaroszynski, Dziczek, Heurtaux.

EMPOLI (4-3-3): Brignoli; Gazzola (710 Sierralta), Romagnoli, Maietta, Pinna (63’ Balkovec); Frattesi, Stulac (63’ Bandinelli), Ricci; Ciciretti (87’ Tutino), Mancuso (87’ La Mantia), Bajrami. All. Marino

A disposizione: Branduani, Perucchini; Nikolaou, Moreo, Fantacci, Sidibe, Viti

ARBITRO: Davide Ghersini di Genova (Mastrodonato-Marchi; Illuzzi)

MARCATORI: 24’ Gondo, 28’, 38’ Bajrami, 43’ Ciciretti, 59’ (r) Djuric, 85’ Mancuso

AMMONITI: Pinna, Maietta, Kiyine

ESPULSO: Lopez

Fonte empolicalcio.net