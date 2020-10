Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale con la Lega B

Proseguire il percorso di sensibilizzazione del calcio e continuare a coinvolgere in maniera sinergica tutti i Club di Lega B nel progetto #siAmocalcio della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC per la stagione sportiva 2020/21.

Con queste premesse si sono incontrati questa mattina in modalità telematica tramite la piattaforma Cisco Webex Meetings il Presidente della Lega B Mauro Balata, Rebecca Corsi, Vice Presidente dell’Empoli FC e Presidente dell’Empoli Ladies nonché membro del Consiglio Direttivo della DCPS e Valentina Battistini, Responsabile di Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, con l’obiettivo di definire e continuare il percorso di crescita e condivisione svolto insieme.

La Lega B, come ha ribadito Balata, ‘crede fortemente nel progetto che ha sposato fin dall’inizio e nel supporto attivo di tutte le sue Società’ e intende ‘percorrere un cammino condiviso con la FIGC nel sostenere la passione e la voglia di giocare a calcio di tutti gli atleti della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, testimoni di un’Italia che cresce ed evidenzia i valori educativi dello sport’. Condividere una passione sportiva e sentirsi parte di una squadra indossando la maglia di grande club rappresenta, infatti, un’opportunità importante per tanti ragazzi e ragazze per superare ostacoli e barriere socialmente imposte.

‘L’intento principale di quest’anno – spiega Rebecca Corsi – rimane quello di uniformare la volontà della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale nel dare la possibilità a tutti i club di Lega B di costruire nuove sinergie attraverso il meccanismo del l’affiliazione delle squadre della DCPS per continuare a coinvolgere sempre più società ed appassionati in un’ottica di crescita e inclusione sociale. L’affiliazione come simbolo di identità e appartenenza, volano delle società per sensibilizzare il mondo del calcio a creare al proprio interno un settore dedicato ai calciatori Special come obiettivo principale ed ambizioso della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale’.

Nella stagione appena conclusa, la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale ha visto ben 10 regioni coinvolte, oltre 80 Club adottanti, 115 Team Special e circa 3.000 tesserati. Un percorso iniziato nel 2017 grazie al lavoro svolto in maniera sinergica con tutte le componenti del mondo del calcio, con numeri importanti che incentivano a stabilire nuove sinergie di condivisione attraverso il calcio quale strumento di valori positivi in un contesto che unisce tutti senza differenze e distinzioni di ruoli.

Un incontro proficuo che ha visto emergere proposte e spunti di riflessione che hanno portato alla decisione di pensare a iniziative sui territori e inaugurare sugli strumenti di comunicazione della Lega B attività ‘Lega B for Special’ dedicate alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, per evidenziare tutte le iniziative dedicate al progetto e la volontà di continuare a raccontare un calcio che sa emozionare, unire e costruire in un’ottica di condivisione che vede impegnati la Lega B e in prima linea tutti i suoi Club per squadra insieme.

